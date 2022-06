Tennis

Préparation de Wimbledon : Nadal l'admet, il a pris un coup de vieux

Publié le 23 juin 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

A quelques jours de disputer Wimbledon, Rafael Nadal poursuit sa préparation. Après avoir disputé Roland-Garros sous injections, l’Espagnol espère vivre une quinzaine londonienne plus tranquille. Pour commencer, Nadal a refusé de participer au tournoi du Queen’s, expliquant qu’il « n’arrive pas à jouer autant de matchs » qu’avant.

A 36 ans, Rafael Nadal réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, le Majorquin a réalisé ce qu’il n’avait jamais fait avant : remporter les deux premiers Grand Chelem de l’année. Avant de se présenter à Wimbledon, le clan Nadal est confiant à l’idée de réaliser le Grand Chelem calendaire. « C’est un objectif réaliste, pour l’instant il est le seul à pouvoir l’atteindre cette année. C’est la première fois dans sa carrière qu’il est en mesure d’y parvenir, mais nous voyons cela comme quelque chose de lointain, il est à mi‐chemin. Pour l’instant, il ne perd pas le sommeil à cause de cela. En tant qu’équipe, peu de choses nous empêchent de dormir la nuit et celle‐ci n’en fait pas partie. Nous devons y aller petit à petit, ce n’est pas quelque chose dont nous parlons, ce n’est pas un objectif prioritaire, même si nous n’allons pas y renoncer », explique Carlos Moya, l’entraîneur de Nadal, dans des propos relayés par We Love Tennis . Mais avant de disputer la quinzaine anglaise, il existe toujours une inconnue : son état de forme.

FINALLY! Welcome, 🏆 22!22 🏆 GRAND SLAM EN UNA MISMA FOTO! 😍👏🏻 @RafaelNadal 👏🏻 pic.twitter.com/XS6tFrn2xD — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 22, 2022

« Je suis plus vieux maintenant, je n’arrive pas à jouer autant de matchs »