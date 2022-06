Tennis

Wimbledon : Djokovic l'a toujours mauvaise pour Nadal

Publié le 22 juin 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

A quelques jours de Wimbledon, Novak Djokovic continue d’affiner sa préparation. Quelques semaines après Roland-Garros, le Serbe n’aurait toujours pas digéré sa défaite en quart de finale contre Rafael Nadal. Tête de série numéro une, Djokovic aura à cœur de renouer avec le succès en Grand Chelem.

Ce Wimbledon va valoir très cher pour Novak Djokovic. Au-delà de sa place de numéro 1 mondial qu’il voudra récupérer, le Serbe a à cœur de se racheter après Roland-Garros où il a été éliminé en quart de finale face à Rafael Nadal. Après avoir raté l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination, Djokovic n’a donc toujours pas remporté le moindre Grand Chelem cette année. A moins d'une semaine de la quinzaine anglaise, la pression est sur ses épaules. Vainqueur en Australie et à Paris, Rafael Nadal a pris deux longueurs d’avance au nombre de Grand Chelem remportés. Grâce à l’absence de Daniil Medvedev et Alexander Zverev, Novak Djokovic sera la tête de série numéro une. Une aubaine pour le Serbe qui ne devrait pas rencontrer l’Espagnol avant… la finale ! Même si Nadal ne sera bien entendu pas la seule menace, Djokovic a le temps de rentrer dans sa compétition avant d’affronter son rival principal. Parce que depuis sa défaite à Roland-Garros, la pilule n’est toujours pas passée.

🇬🇧 WIMBLEDON 2011 🔙Têtes de serie 1 & 2, Djokovic et Nadal tenteront de se retrouver en finale 11 ans après...Djokovic remportait son 1er Wimbledon en brisant 8 ans de domination Federer/Nadal à Londres et 7 ans de domination à la 1ère place mondiale avant de s'en emparer 🌟 pic.twitter.com/1K2mvJJu0Y — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 21, 2022

« Djokovic est en colère parce qu’il n’a pas gagné de Grand Chelem cette année »