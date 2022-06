Wimbledon

Wimbledon : Nadal la seule menace sérieuse pour Djokovic ?

Publié le 21 juin 2022 à 18h35 par La rédaction

Roland-Garros est maintenant terminé. Un vainqueur a été couronné pour la 14e fois en la personne de Rafael Nadal. Les regards sont maintenant tournés vers le gazon de Wimbledon. Le parcours semble dégagé pour le Serbe Novak Djokovic. Seul Nadal semble être au premier abord, la principale menace. La rédaction vous propose les favoris pour l’édition 2022 de Wimbledon.

Novak Djokovic s’est vu déposséder de sa place de numéro 1 mondial. Le Serbe est tombé à la troisième place du classement ATP. Pour remporter ce genre de tournoi, il faut souvent pratiquer le meilleur tennis possible. Mais cette édition 2022 est très particulière. Peu de prétendants réalistes sont dans de bonnes dispositions pour gêner Djokovic dans sa course à un 7e sacre à Wimbledon. Trois voire quatre joueurs sont éventuellement capables de faire un gros coup, étant spécialistes du gazon. Sur 128 joueurs qui prennent part au tournoi dans le tournoi masculin.

Wimbledon : Le favori pour faire tomber Nadal et Djokovic, c’est lui https://t.co/ipWwNaetpj pic.twitter.com/YXiAyqpDXy — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

Rafael Nadal

L’Espagnol a annoncé sa participation au tournoi malgré ses problèmes récurrents au pied. Fort de ses deux titres remportés sur le gazon londonien, Rafael Nadal devient directement prétendant au titre final cette saison à Wimbledon. Remporter le Grand Chelem du calendrier, ça motive ! Cependant, Nadal n’a plus gagné à Wimbledon depuis 2010. Malgré tout, il a su atteindre les demi-finales en 2018 et 2019, s’inclinant respectivement face au Suisse Roger Federer et au Serbe Novak Djokovic. Mais cette saison, l'Espagnol sera protégé par son statut de tête de série numéro 2 qui lui garantit de ne pas croiser la route de Novak Djokovic avant la finale.

Matteo Berrettini

Berrettini a su commencer de fort belle manière sa saison sur gazon. Victoire sur Andy Murray en trois sets lors de la finale de l’Open de Stuttgart. Un bol de confiance, après sa saison tronquée par les blessures. Notamment une opération subie de la main droite qui lui a fait rater la saison sur terre battue. Matteo Berrettini a remporté le titre au Queens et avait atteint la finale de l’édition de l’an passé. Un joueur à ne pas prendre à la légère et qui sera tête de série numéro 8 à Wimbledon.

Hubert Hurkacz

Hurkacz s’était montré plus qu’inspiré en venant à bout facilement de Danil Medvedev l’an passé sur ce même gazon de Wimbledon. Il s’était arrêté au stade des demi-finales après avoir vaincu Roger Federer en quart de finale. Son jeu est fait pour le gazon. Toujours en constante progression, Hubert Hurkacz, si jamais il parvient à trouver son rythme de croisière, sera un outsider très dangereux. La tête de série numéro 7 lui a été attribuée.

Alcaraz, Tsitsipas, Auger-Aliassime... les outsiders

D’autres joueurs comme Carloz Alcaraz, Felix Auger-Aliassime ou encore Stepanos Tsitsipas peuvent aussi en cas de mauvaise passe des joueurs cités au-dessus, saisir leur chance et venir jouer les trouble-fêtes lors de cette édition 2022 de Wimbledon.



Pour ce qui est des cotes, les bookmakers voient Novak Djokovic en grand vainqueur avec une cote à seulement 1,75. Matteo Berrettini et Rafael Nadal sont derrière. Tous les deux sont cotés à 7. Derrière, pour Hubert Hurkacz une victoire à Wimbledon est estimée à 18