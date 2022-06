Tennis

Avant le début de Wimbledon, Nadal et Djokovic reçoivent un énorme avertissement

Publié le 18 juin 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Après Roland-Garros, Rafael Nadal a dû se faire traiter pour ses douleurs au pied. De quoi donc mettre en doute sa participation à Wimbledon. Finalement, l’Espagnol devrait bel et bien être là à Londres et ainsi se livrer notamment un duel avec Novak Djokovic pour le sacre. Mais la concurrence sera au rendez-vous. Et avant le début de Wimbledon, Matteo Berrettini a tenu à envoyer un message fort à Nadal et Djokovic.

Qui remportera Wimbledon en 2022 ? Qui succèdera à Novak Djokovic sur l’herbe londonienne ? A partir du 27 juin prochain, tous les regards seront donc tournées vers le 3ème tournoi du Grand Chelem de 2022. Une édition qui sera un peu particulière étant donné l’absence de joueurs et joueuses russes et biélorusses et qu’aucun point ne sera distribué au classement ATP et WTA. Mais l’enjeu reste le même : remporter Wimbledon. Et pour Djokovic, cela reste un grand objectif pour recoller un peu à Rafael Nadal dans les records. En effet, à Roland-Garros, l’Espagnol s’est offert un 22ème tournoi du Grand Chelem, améliorant ainsi sa marque. Le Serbe n’est lui qu’à 20 unités et il va donc falloir gagner à Londres pour espérer remonter. Etant donné les absences de Daniil Medvedev, qui ne peut pas participer étant Russe, et Alexander Zverev, blessé, Novak Djokovic se présente en favori. Mais attention également à Rafael Nadal. Finalement, le récent vainqueur de Roland-Garros devrait bien être au rendez-vous. Alors qu’on pouvait en douter concernant son état de santé et ses douleurs au pied, l’Espagnol, qui a d'ailleurs reçu un traitement pour tenter de se soigner, a annoncé ce vendredi : « Concernant Wimbledon, mon intention est de jouer le tournoi, et cette semaine passée à m’entraîner me fait dire que j’ai de bonnes chances ».

« Je reste convaincu que je peux les battre »