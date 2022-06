Tennis

Roland-Garros, Nadal… Vers une déprime pour Djokovic ?

Publié le 14 juin 2022 à 13h35 par La rédaction

L’ancien numéro 12 mondial Paolo Bertolucci s’est exprimé sur les récents échecs de Novak Djokovic à remporter un tournoi du Grand Chelem. L’italien ne comprend pas la situation du serbe, mais le voit tout de même dépasser Rafael Nadal au nombre de titres remportés.

Dimanche 5 juin dernier, Rafael Nadal remportait le quatorzième Roland-Garros de sa carrière en s’imposant face à Casper Ruud en finale (6-3, 6-3, 6-0). Un record absolu et une performance historique, puisqu’il s’agit du vingt-deuxième sacre en Grand Chelem du majorquin, qui compte désormais deux unités d’avance sur ses éternels rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, tous deux détenteurs de vingt titres. S’il parait très compliqué de voir le suisse revenir à égalité ou dépasser « Rafa » au vu de son âge très avancé (40 ans), le serbe, toujours à un niveau de jeu très élevé malgré ses 35 ans, semble encore en mesure de revenir à hauteur de l’espagnol. Cependant, le Djoker a récemment loupé plus ou moins bêtement plusieurs opportunités de remporter un Majeur. En effet, lors de l’édition 2020 de l’US Open, Djokovic a été disqualifié en huitièmes de finale contre Pablo Carreno Busta. La raison ? Enervé d’avoir perdu son jeu de service, le numéro 3 mondial a lancé de rage une balle, qui a fini sa course… dans la gorge d’une juge de ligne. Une exclusion qui était largement évitable pour celui qui semblait foncer vers la victoire finale. Pour autant, ce n’est pas la seule exclusion ubuesque de « Nole » d’un Grand Chelem : en janvier dernier, il avait suscité une polémique mondiale quelques jours avant le début de l’Open d’Australie. Non-vacciné contre le covid-19, alors que les autorités locales imposaient un schéma vaccinal obligatoire pour entrer sur le territoire, le vainqueur de Roland-Garros 2021 s’est vu forcé de quitter le pays d’Oz, assorti d’une interdiction de pénétrer sur le sol australien pendant trois ans. Un couac de plus pour celui qui était triple tenant du titre, et qui prétendait naturellement à un nouveau sacre à Melbourne.

« Il aura sûrement un goût amer dans la bouche »