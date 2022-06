Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas encense Roger Federer… et cartonne Rafael Nadal

Publié le 13 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors qu’il va affronter Benjamin Bonzi pour le premier tour du tournoi de Halle, Stefanos Tsitsipas a lâché une petite punchline pour comparer Rafael Nadal et Roger Federer. Le Grec a mis en avant les dix succès du Suisse en Allemagne face aux quatorze Roland-Garros remportés par Rafael Nadal, réclamant un peu plus de respect pour Federer.

L’absence de Roger Federer commence à se faire ressentir. Voilà près d’une année civile que le Suisse n’a pas mis les pieds sur un court de tennis, depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon l’an dernier contre Hubert Hurkacz. Touché au genou, comme souvent, Federer s’est fait opérer et continue sa récupération. Son objectif est très clair : il espère être de retour pour la Laver Cup, à Londres. « Après Bâle, la saison sera finie de toute façon. Il est important pour moi de retrouver la forme afin de pouvoir m’entraîner pleinement. Une fois que j’aurai fait cela, je pourrais choisir combien de tournois je joue et où. La Laver Cup est un bon début car je n’ai pas à jouer cinq matchs en six jours. Je dois en revanche être prêt à le faire à Bâle. C’est pourquoi je dois m’y préparer dans la pratique. Je suis moi‐même curieux de savoir ce qui reste à venir. Mais j’ai bon espoir, j’ai parcouru un long chemin. Je ne suis pas loin. Les trois ou quatre prochains mois seront extrêmement importants », expliquait-il dans des propos relayés par We Love Tennis . Même si tout le monde s’est fait à son absence, son nom résonne régulièrement avec le début de la saison sur herbe. A deux semaines de Wimbledon, le monde du tennis pense à lui, dont Stefanos Tsitsipas.

Pour la 1ère fois depuis 22 ans🫣 Roger Federer quitte le Top 50 🫣Il est aujourd'hui 68ème à l'ATP. pic.twitter.com/LxTNje2ArL — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 13, 2022

« On ne parle que de la série de Nadal à Paris, mais ce qu’il a fait ici est tout de même très impressionnant »