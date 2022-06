Tennis

Absent depuis Wimbledon, Roger Federer lâche une nouvelle annonce sur son retour

Publié le 12 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Éloigné des terrains depuis son élimination à Wimbledon en 2021, Roger Federer est dans la dernière phase de sa récupération. Le Suisse sait qu’il arrive dans des mois décisifs s’il veut revenir à 100% de sa forme physique. Niveau calendrier, son objectif n’a pas changé : revenir pour la Laver Cup en septembre prochain.

Il ne manque plus que lui ! Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic continuent de se livrer une bataille exceptionnelle sur le circuit, Roger Federer continue de regarder ça de loin. Depuis son élimination à Wimbledon à l’été 2021, le Suisse n’a plus mis un pied sur les courts, la faute à un genou toujours plus fragile. Malgré tout, Federer garde le sourire. Aperçu dans un restaurant londonien cette semaine, il a longuement plaisanté avec l’un de ses fans qui lui a montré un tatouage à son effigie. Côté terrain, Federer n’a pas envie d’abdiquer et de partir sur une blessure. Il a enchaîné les opérations, la rééducation et compte bien revenir très prochainement. Mais quand exactement ? C’est la question que tout le monde se pose. Ce samedi, Roger Federer en a dit plus sur ses objectifs, lui qui ambitionne de jouer à Bâle, dans son pays, en octobre prochain. « Nous savions que la récupération prendrait beaucoup de temps, je suis très actif, je vais à la salle 5 à 6 fois par semaine, je ne joue pas encore beaucoup au tennis, un peu avec les enfants, même si je pourrais faire plus, mon objectif est d’être prêt pour la Laver Cup (du 23 au 25 septembre) et le tournoi de Bâle (du 24 au 30 octobre) », confiait-il dans des propos relayés par We Love Tennis . En clair, Roger Federer a encore quelques mois pour retrouver des sensations et être prêt.

Un grand fan a croisé par hasard Roger Federer au restaurant 🤩"Tu es ma plus grande inspiration et je ne m'attendais vraiment pas à te rencontrer ici. J'ai un tatouage de toi sur mon bras."Sa réaction 😅(🎥 @igorsos)pic.twitter.com/vmAvaDGcu9 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 11, 2022

« Les trois ou quatre prochains mois seront extrêmement importants »