Tennis

Wimbledon : Rafael Nadal incertain, son entourage entretient le mystère

Publié le 11 juin 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Alors que Rafael Nadal vient de remporter Roland-Garros, la question est de savoir s’il sera de la partie pour Wimbledon. Le Grand Chelem londonien débutera le 27 juin prochain et la participation de l’Espagnol est sérieusement remise en question étant donné ses douleurs au pied. Néanmoins, Toni Nadal, oncle de Rafael Nadal, n’exclut rien pour Wimbledon.

Après l’Open d’Australie en début d’année, Rafael Nadal s’est donc offert Roland-Garros. Malgré les incertitudes qui planaient à son arrivée à Porte d’Auteuil, l’Espagnol a rapidement montré pourquoi il était le maitre des lieux. Et au terme d’une quinzaine impressionnante sur la terre battue parisienne, Nadal s’est offert un 14ème Roland-Garros, un record, ce qui est au passage son 22ème tournoi du Grand Chelem. Le Majorquin a notamment pu aller chercher ce titre après avoir été laissé tranquille par ses douleurs au pied. Souffrant du syndrome de Muller-Weiss, il peut avoir de terribles sensations, l’empêchant tout simplement de jouer à son meilleur niveau et ainsi compromettre ses chances de gagner. Mais une fois sa victoire à Roland-Garros acquise, Rafael Nadal est parti se faire traiter et les dernières images de lui ont été avec des béquilles. La question est donc de savoir s’il sera ou non à Wimbledon à partir du 27 juin prochain. Déjà vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, le numéro 4 mondial peut viser un Grand Chelem calendaire en cas de victoire à Wimbledon et à l’US Open un peu plus tard dans la saison. Mais pour cela, il faudra donc qu’il soit à Londres pour disputer le tournoi sur herbe. L’incertitude est ainsi la plus totale depuis quelques jours concernant la présence ou non de Rafael Nadal. En marge du tournoi de Stuttgart, la question a donc été posée à Toni Nadal, son oncle.

Roland-Garros : La polémique des injections de Nadal fait parler en Espagne https://t.co/pTeP4zqXdk pic.twitter.com/KGpzjwxF2q — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

« S’il a une petite chance… »