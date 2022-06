Tennis

Tennis : Wimbledon, US Open... Nadal se prononce sur ses objectifs après Roland-Garros !

Publié le 7 juin 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Malgré ses douleurs au pied gauche qui le rongent depuis plusieurs mois maintenant, Rafael nadal a réalisé un nouvel exploit dans sa carrière en s’imposant en finale de Roland-Garros contre Casper Ruud. L’Espagnol est donc en course pour le Grand Chelem calendaire et pourrait être amené à chasser la place de numéro un mondial lors des prochaines semaines. Mais le joueur de 36 ans veut se fixer des objectifs réalistes.

Annoncé comme l’un des favoris malgré son retour de blessure début mai et ses douleurs au pied gauche, Rafael Nadal a répondu présent de la meilleur des manières à Roland-Garros. Même s’il s’est heurté à Novak Djokovic en quart de finale lors de son parcours, l’Espagnol s’est hissé jusqu’en finale et s’est imposé assez facilement contre Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Grâce à ce nouveau sacre à Paris, Rafael Nadal a cimenté un peu plus son héritage à Roland-Garros et sa légende dans le tennis mondial. Désormais, le joueur de 36 ans compte deux titres du Grand Chelem (22 au total, dont 14 à Roland-Garros) de plus que ses rivaux du Big 3 que sont Novak Djokovic et Roger Federer. De plus, l'Espagnol est en course pour le Grand Chelem calendaire grâce à sa victoire à l’Open d’Australie en janvier dernier en plus de celle à Porte d’Auteuil ce dimanche. Pour le réaliser, Rafa doit aussi être sacré champion à Wimbledon (27 juin - 10 juillet) et à l’US Open (29 août - 11 septembre), deux tournois où il est annoncé comme incertain afin d’accorder un peu de repos à son pied gauche. Toutefois, Rafael Nadal a affirmé qu’il répondra présent à Wimbledon si son corps le permet. L’espoir est donc permis pour l’Espagnol, qui pourrait également retrouvé une place de numéro un au classement ATP, détenue par Novak Djokovic, s’il continue sur sa lancée (il est passé 4e après son sacre à Roland-Garros). Néanmoins, Rafael Nadal préfère se concentrer sur des objectifs bien plus réalistes, affirmant qu’il n’est plus vraiment en mesure d’aller chercher la place de leader du tennis mondial aujourd’hui à l'inverse de la nouvelle génération qui peut se permettre d'enchaîner les tournois.

« Je ne suis plus en mesure de chasser la première place mondiale »