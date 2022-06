Tennis

Tennis : Diminué, Rafael Nadal va devoir se faire une raison...

Publié le 7 juin 2022 à 7h35 par Dan Marciano

Diminué depuis plusieurs mois par des douleurs au pied gauche, Rafael Nadal va se réunir avec ses médecins pour tenter de trouver une solution et essayer de calmer les douleurs. Mais pour certains médecins, le joueur espagnol, vainqueur de Roland-Garros ce dimanche, va devoir forcément passer par la case opération.

En serrant les dents, au bout de l'effort et de la douleur, Rafael Nadal est parvenu à remporter son quatorzième titre à Roland-Garros en battant Casper Ruud (6/3 6/3 6/0). Mais que ce fut dur pour le joueur espagnol, touché au pied gauche depuis plusieurs mois. « Après le match contre Moutet au deuxième tour, je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité. Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insensible. C’est pour cela que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière, il faut trouver une solution » a-t-il confié au micro de France TV . Combatif et amoureux de son sport, le joueur espagnol ne souhaite pas prendre sa retraite, mais pourrait y être contraint si le prochain traitement ne marche pas. Comme annoncé par Nadal en conférence de presse, il s'agit « d'injections à fréquence pulsatile » qui pourraient l'aider à réduire la sensation dans son pied. Médecin du Racing 92, Olivier Rouillon a évoqué ce type d'opération.





« En cas de réussite, peut-être qu'il va se redonner quelques mois de capacité à jouer »

Selon le médecin, ce traitement pourrait lui permettre de diminuer les douleurs pendant quelques temps. « La radiofréquence est utilisée sur des petits nerfs, chez les gens qui ont un lumbago chronique. On a fait ça à une époque sur des petites articulations au niveau du rachis lombaire. Pour essayer de rendre les nerfs totalement inopérants et supprimer la douleur. Cette technique n'a pas été conservée bien longtemps, car elle ne marchait pas très bien. Même s'il y avait des gens qui trouvaient ça top, comme toujours, ce n'était pas génial. Mais ça reste une possibilité. Lui veut tenter le coup. C'est une intervention bénigne et, si ça marche, il le saura assez vite après s'être testé. En cas de réussite, peut-être qu'il va se redonner quelques mois de capacité à jouer. C'est le seul traitement qu'il peut encore essayer avant la chirurgie. En réfléchissant, je n'en vois pas d'autre » a confié Olivier Rouillon.

Nadal va devoir se faire opérer