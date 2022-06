Tennis

Tennis : Dopage, infiltrations… Au tour de Guillaume Martin de se payer Rafael Nadal !

Publié le 6 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Après la déclaration crue de Thibaut Pinot sur les infiltrations reçues par Rafael Nadal lors de ce dernier Roland-Garros, Guillaume Martin est lui aussi sorti du silence sur ce sujet pour dénoncer la différence de traitement entre les cyclistes et les tennismans.

Au milieu des félicitations et des louanges, Rafael Nadal a dû voir passer quelques messages un peu moins positifs sur ces fameuses infiltrations. Touché au pied, l’Espagnol n’a eu d’autre choix que d’être suivi de très près pour pouvoir participer (et donc remporter) à ce Roland-Garros. Après son sacre, Rafael Nadal a été interrogé sur le nombre d’infiltrations qu’il avait dû se faire. « C’est mieux que tu ne le saches pas », a-t-il répondu au journaliste. Dans la foulée, Thibaut Pinot, cycliste français, a fait savoir ce qu’il en pensait : « Les héros d’aujourd’hui… ». Clair, net et précis ! Guillaume Martin, lui aussi cycliste, a voulu se mêler de cette petite polémique.

Les héros d’aujourd’hui… 🤔🫠 https://t.co/KCYQ1mZjUr — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 5, 2022

« Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition »