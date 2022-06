Tennis

Tennis : La grosse sortie de Nadal sur son 14ème titre à Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2022 à 9h35 par La rédaction

En s’imposant face à Casper Ruud durant la finale, Rafael Nadal a remporté son 14ème titre à Roland-Garros. Une incroyable performance qui surprend au vu de l’état physique du Majorquin et de la complexité de son parcours. Toutefois, alors qu’il n’a pas d’égal dans ce tournoi, le joueur de 36 partage le même ressenti, et n’a jamais pensé arriver à ce niveau-là.

Rafael Nadal a surpris les fans de tennis du monde entier en s’imposant une nouvelle fois à Roland-Garros. Opposé à Casper Ruud, le Majorquin a montré une nouvelle fois qu’il est le roi de la terre battue, en écrasant le Norvégien en seulement 2h18 (6-3, 6-3, 6-0). Un succès incroyable pour le joueur de 36 ans, dont la présence à Paris n’était pas assurée en raison de sa blessure au pied. S’il a pourtant dû surmonter de gros obstacles avec Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic ou Alexander Zverev, le numéro 4 mondial semble plus que jamais invincible sur cette surface qu’il apprécie tant, lui qui a désormais remporté 14 titres sur le court Philippe Chatrier. Alors que Rafa ne semble plus avoir d’égal lorsqu'il arrive dans la capitale française, peu de gens le voyaient revenir à ce niveau, à commencer par Amélie Mauresmo, invité de RMC Sport : « C’est fantastique, chaque année on manque de superlatifs… C’est un champion hors-norme qui marque encore plus l’histoire de ce tournoi. Pour moi, c’est une performance inégalable, c'est peut-être la plus grande performance en sports de tous les temps. Remporter 14 fois le même tournoi, Roland-Garros, les 5 sets, la terre-battue… Il nous épate, ce court Philippe Chatrier c’est vraiment sa maison ». La directrice des Internationaux de France semble effectivement surprise de voir Nadal s'imposer à nouveau, ce que partage également le principal intéressé.

