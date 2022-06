Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le terrible constat de Ruud après sa finale perdue contre Nadal !

Publié le 5 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Pour sa première finale en Grand Chelem, Casper Ruud n'a pas existé face au maître des lieux, Rafael Nadal. Battu en trois sets secs, le Norvégien a reconnu la supériorité du joueur espagnol, titré pour la quatorzième fois à Roland-Garros. En conférence de presse, il est également revenu sur la blessure au pied de son adversaire.

Premier Norvégien à atteindre la finale d'un Grand Chelem, Casper Ruud se savait attendu. Face à lui, Rafael Nadal, comme chez lui à Roland-Garros. Mais ce dimanche, il n'y a pas eu match. Le joueur espagnol a surclassé son jeune adversaire (23 ans), pourtant membre du Top 10 et très à l'aise sur terre-battue (6/3 6/3 6/0). Agé de 36 ans, le natif de Manacor remporte son quatorzième titre à Porte d'Auteuil. Inutile de préciser que c'est un record. A l'issue de cette rencontre, Casper Ruud est revenu sur cette partie et sur la supériorité de Rafael Nadal, pourtant diminué par des douleurs persistantes au pied. Face aux journalistes, le Norvégien a reconnu la supériorité de son adversaire.

« Il m'a aussi détruit sur le court en finale »

« Cela a été très difficile, mais je le savais d'une certaine façon. Il suffit de regarder les chiffres, ils parlent pour lui. Je ne suis jamais allé en finale avant ici. Comme je l'avais dit, il m'a aussi détruit sur le court en finale. Il joue de la même façon. Il prend toujours ses matches sérieusement, moi aussi. C'est la première fois que j'étais dans cette situation, que je jouais en finale d’un Grand Chelem. Je ne crois pas avoir vraiment réalisé cela avant de rentrer sur le court. Le stade était rempli. J'ai senti toute cette atmosphère, l'ambiance, la foule, le public » a confié Ruud. Le jeune joueur qui s'entraîne à l'académie Rafael Nadal à Manacor, a reconnu qu'il avait eu du mal à rentrer dans son match en raison de la pression. « Il m'a été assez difficile d'être à l'aise au début de ce match. Mais, ensuite, lorsque le match s'est déroulé, je me suis senti mieux, j'ai réussi à me calmer, à respirer un peu mieux, mais c'est quand même un défi parce qu'on joue contre Rafa, celui qui a gagné le plus de Grands Chelems. Et c'est une finale, donc pas facile. En tout cas, cela valait la peine d'essayer. C'était une bonne expérience, c'est certain. Ce match, je ne l'oublierai jamais pendant tout le reste de ma carrière. Il y a toujours des moments dont on se souvient que d'autres. Celui-là sera tout en haut de ma liste, le plus important match. Comme je l'ai dit, cela fait déjà 16 ans, 17 ans que je le vois à la télé. Là, c'était moi contre lui. Donc, un gros défi, c'est vrai, mais en tout cas, très agréable. Bien sûr, j'aurais aimé être encore plus dans le match. On peut dire ces choses-là mais en fait, maintenant, je pourrai dire à mes grands enfants que j'ai joué contre Rafa sur le Chatrier en finale. Ils me diront : "C'est vrai ? ». Je dirais : "Oui". Ce moment, je vais vraiment en profiter pendant très longtemps » a-t-il reconnu.

« Il avait l'air en pleine forme, il se déplaçait très bien »