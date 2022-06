Tennis

Tennis : Après son 14ème sacre à Roland-Garros, Nadal sort du silence pour son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2022 à 18h56

Vainqueur de son 14ème Roland-Garros, Rafael Nadal a été questionné sur son avenir juste après sa victoire contre Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). L’Espagnol a été franc en expliquant qu’il souhaitait continuer mais que la suite de sa carrière dépendrait de son état physique, lui qui souffre toujours du pied.

C’est le moment que tout le monde attendait. Dans un tournoi où la finale aura ressemblé au match le plus simple ou presque, Rafael Nadal a raflé son 14ème titre à Roland-Garros. A 36 ans, l’Espagnol continue d’entrer dans la légende, lui qui prend désormais le large sur Novak Djokovic avec 22 sacres du Grand Chelem. Mais quid de son avenir ? Avant la finale contre Casper Ruud, Nadal avait laissé planer le doute. « La suite de ma carrière ? Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir donner une réponse plus claire mais pour l'instant je n'en sais rien. Il y a une chose claire, c'est que j'aimerais beaucoup revenir ici à Roland-Garros pendant quelques années mais j'ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m'entraîner beaucoup. Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas, poursuit-il. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici », confiait-il pour France Télévisions . Alors après sa victoire, tous les projecteurs étaient braqués sur lui, une fois de plus. Certains observateurs s’attendaient à une possible retraite, une idée que Nadal n’aborde pas encore à 100%.

« Si c’est possible, j’adorerais continuer »