Tennis

Tennis : Nadal, Ruud… Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 5 juin 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche 5 juin est donc le dernier jour de Roland-Garros. Et forcément, tous les regards seront braqués vers le court Philippe Chatrier pour la finale tant attendue du tableau homme. Celle-ci opposera Casper Ruud à Rafael Nadal, maitre des lieux et grand favori pour remporter son 14ème titre à Roland-Garros.

L’édition 2022 de Roland-Garros touche donc à sa fin. Après deux semaines de compétition, c’est ce dimanche que l’on connaitra donc le vainqueur du tableau masculin et donc le successeur de Novak Djokovic, qui avait triomphé sur la terre battue parisienne la saison dernière. Malheureusement pour le Serbe, il ne pourra pas conserver son bien après avoir été éliminé par Rafael Nadal en quart de finale de Roland-Garros au terme d’un match qui restera dans l’histoire. Si l’Espagnol se présentait à Porte d’Auteuil avec quelques doutes sur sa condition physique et croisant les doigts pour que ses douleurs au pied ne se réveille pas, le voilà aujourd’hui idéalement placé pour remporter son 14ème Roland-Garros et son 22ème tournoi du Grand Chelem au passage. Chez lui à Paris, Nadal a, une fois n’est pas coutume, réalisé une très grande quinzaine sur les courts de Roland-Garros. Face à Jordan Thompson, Corentin Moutet et Botic van de Zandschulp, l’Espagnol avait démarré très fort, ne laissant aucune chance à ses adversaires. En revanche, face à Félix Roger-Aliassime, Rafael Nadal avait là dû s’employer puisque le Canadien l’avait poussé jusqu’au 5ème set. Mais au final, celui qui est le meilleur joueur de tous les temps pour certains a fini par s’imposer, retrouvant alors Novak Djokovic en quart de finale. Dès le tirage au sort de Roland-Garros, tout le monde n’attendait que cette opposition et elle n’a pas déçu. Le spectacle a été grandiose entre les deux stars du tennis mondiale. Si le Serbe a réussi à voler un set au natif de Majorque, ce dernier était tout simplement au-dessus. Continuant son bout de chemin à Roland-Garros, Rafael Nadal a alors retrouvé Alexander Zverev en demi-finale. Là encore, le combat était exceptionnel. Malheureusement, après avoir perdu le premier set et s’apprêtant à disputer un tie break dans le deuxième, l’Allemand s’est sévèrement blessé à la cheville, étant alors obligé d’abandonner.

Ruud fera-t-il tomber Nadal ?

Voilà donc Rafael Nadal à nouveau en finale de Roland-Garros. Et si l’Espagnol veut être sacré une 14ème fois à Paris, il faudra alors se débarrasser de Casper Ruud. A 23 ans, le Norvégien va disputer sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Pour Ruud, la quinzaine avait débuté avec un match un peu particulier puisque c’est donc lui qui a mis un terme à la carrière de Jo-Wilfried Tsonga. Le 8ème joueur mondial a ensuite enchainé face à Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego, Hubert Hurkacz, Holger Rune et Marin Cilic, ce qui lui a donc permis de se hisser jusqu’à cette dernière marche à Roland-Garros. Mais pour le Norvégien, celle-ci pourrait être encore un peu trop haute. En effet, le défi s’annonce immense : défier Rafael Nadal chez lui à Porte d’Auteuil a tout de la mission impossible. Mais Casper Ruud l’a déjà expliqué, il est prêt pour ce rendez-vous.

Tennis : Avant la finale de Roland-Garros, Casper Ruud prévient Nadal ! https://t.co/7Etc8i2v9y pic.twitter.com/ZyXSMGzivD — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

Cette finale entre Rafael Nadal et Casper Ruud se déroulera ainsi ce dimanche à 15 heures sur le court Philippe Chatrier. Mais avant, il y aurait une autre rencontre qui pourrait sacrer deux Françaises. En effet, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic vont disputer la finale du double féminin de Roland-Garros. Et pour être sacrées, les deux joueurs devront se débarrasser de la paire américaine, composée de Jessica Pegula et Cori Gauff, qui aura certainement à coeur de se consoler après avoir perdue la finale en simple ce samedi face à Iga Swiatek.