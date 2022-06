Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal envoie un gros message à Zverev après sa terrible blessure !

Publié le 4 juin 2022 à 15h35 par Amadou Diawara

Ce vendredi, Alexander Zverev a dû déclarer forfait face à Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros. Touché sérieusement à une cheville, l'Allemand a été contraint à l'abandon avant la fin du deuxième set. Sur les réseaux sociaux, Rafael Nadal a tenu à envoyer un message fort à Sascha Zverev.

Ce vendredi, les amateurs de tennis avaient l'occasion de profiter d'un énorme choc en demi-finale de Roland-Garros : Rafael Nadal - Alexander Zverev. Mais alors que ce rendez-vous tenait toutes ses promesses, une terrible blessure a contraint l'Allemand à jeter l'éponge. Mené d'un set, Alexander Zverev s'est effondré sur le court Philippe-Chatrier avant le début du tie-break du deuxième set (7-6, 6-6) à cause d'une blessure à la cheville. Déplacé en chaise roulante pour se soigner et examiner la nature et la gravité de sa blessure, Alexander Zverev est revenu plusieurs minutes plus tard avec des béquilles pour annoncer son forfait, saluer Rafael Nadal, l'arbitre de la rencontre et le public de Roland-Garros, avant de quitter le court. Malgré son immense déception, Alexander Zverev a eu une pensée pour ses fans quelques heures plus tard. En effet, l'Allemand a donné des nouvelles de son état de santé via une vidéo publiée sur le compte Twitter de Roland-Garros. « C'était un moment vraiment très difficile pour moi aujourd'hui (vendredi) sur le court. C'était un match fantastique, avant qu'il se passe ce qu'il s'est passé. On dirait que c'est une blessure sérieuse, mais l'équipe médicale est en train de l'examiner. On vous tient au courant. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Je tiens à féliciter Rafa (Nadal), mais ce n'est pas un moment facile pour moi aujourd'hui (vendredi) » , a déclaré Sascha Zverev.

«Pas la meilleure façon d'être en finale... J'espère que tu te remettras vite, Sascha !»