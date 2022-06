Tennis

Tennis : Swiatek, Gauff… Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 4 juin 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

La fin de Roland-Garros approche et ce samedi 4 juin marque la fin du tournoi féminin. En effet, sur le cour Philippe Chatrier se déroulera la grande finale entre la Polonaise et numéro 1 au classement WTA, Iga Swiatek, et la jeune et prometteuse américain, Coco Gauff. Rendez-vous à 15 heures pour assister à ce affrontement.

En attendant la finale du tableau masculin ce dimanche qui opposera Rafael Nadal, le maitre des lieux à Roland-Garros et à la recherche d’un 14ème sacre, à Casper Ruud, ce sont d’abord les des meilleures joueuses de ces Internationaux de France qui vont s’affronter ce samedi sur le court Philippe Chatrier. Ainsi, à 15 heurs, la finale de ce Roland-Garros chez les dames opposera Iga Swiatek à Coco Gauff. Et depuis le début de cette quinzaine à Porte d’Auteuil, le Polonaise, numéro 1 au classement, et l’Américaine (23ème) ont impressionné au fil des tours. A seulement 18 ans, Gauff n’a tout simplement perdu aucun set depuis le début de son Roland-Garros. Face à Rebecca Marino (7-5, 6-0), Alyson Van Uytvanck (6-1, 7-6), Kaia Kanepi (6-3, 6-4), Elise Mertens (6-4, 6-0), Sloane Stephens (7-5, 6-2) et Martina Trevisan (6-3, 6-1), l’Américaine aura donc été expéditive, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Désormais en finale de Roland-Garros, Coco Gauff, qui confirme tout son talent, tentera donc de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. « Je n'ai rien à perdre. Elle (Swiatek) est sur une incroyable série et partira forcément favorite. C'est une finale de Grand Chelem, tout peut arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fait pas de cadeau. Elle change de rythme sans cesse, enchaîne les coups gagnants. À moi d'être agressive aux bons moments et de savoir être patiente. (…) L'année dernière, j'ai atteint les quarts de finale ici et je n'ai même pas apprécié le moment, je n'en avais quasiment rien à faire. Il y a une fine différence entre croire en soi et se mettre trop de pression. Maintenant, je suis prête à gagner un Grand Chelem », avait-elle d'ailleurs lancé après sa qualification pour cette finale.



Une 35ème victoire consécutive pour Swiatek ?