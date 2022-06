Tennis

Tennis : Après sa défaite à Roland-Garros, Djokovic envoie un message fort à Nadal !

Publié le 1 juin 2022 à 11h35 par La rédaction

Vaincu, mardi soir, 3 sets à 1 (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) par Rafael Nadal, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à son adversaire, félicitant la prestation de l’Espagnol lors de ce quart de finale. Rafael Nadal ira défier l'Allemand Alexander Zverev, tombeur du jeune Carlos Alcaraz, dans un ultime match avant une potentielle finale de Roland-Garros.

Au terme d’un match époustouflant, Rafael Nadal est sorti une nouvelle fois vainqueur d'un duel face à Novak Djokovic sur la terre battue (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). L’Espagnol a, en effet, livré un match fantastique pour battre le N°1 mondial et tenant du titre à Roland-Garros. Avec ce succès, Rafael Nadal peut espérer remporter un 14e titre dans le grand chelem français. Le match, programmé en « night session » ne plaisait pas forcément aux deux joueurs « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit » déclarait notamment l’espagnol en marge du duel. C'est donc à 1h16 du matin que s'est terminé ce match à couper le souffle, dans un court Philippe-Chatrier qui ne s’est pas vidé d’un pouce au cours de la soirée. À peine le match avait-il débuté que Rafael Nadal faisait le break dès le premier jeu du match, puis une seconde fois pour mener 4-1. Le premier set se soldait donc logiquement sur une domination de l’Espagnol (6-2). Les deux sets suivants ont été énormément disputés et chaque joueur arrivait à sortir son épingle du jeu (4-6, 6-2). Dans le 4e set, le Serbe mène 5-3, avec une balle de set. Djokovic est tout près d'emmener Nadal et faire chavirer le public dans une 5e manche tant attendue. Mais la première balle de set va échouer. Lors de la seconde balle, Nadal va réaliser un joli passing et empêcher le Serbe de conclure. L'Espagnol va chercher lui-même le débreak sur un coup droit gagnant et s’est finalement imposé au tie break. Une jolie victoire pour Nadal qui rejoint Alexander Zverev dans le dernier carré de la compétition.

«Il mérite cette victoire»