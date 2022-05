Tennis

Tennis - Roland-Garros : L'improbable sortie de Zverev après sa victoire contre Alcaraz !

Publié le 31 mai 2022 à 22h35 par Amadou Diawara

Ce mardi, Alexander Zverev était opposé à Carlos Alcaraz en quart de finale de Roland-Garros. Au terme d'une énorme bataille de quatre sets, l'Allemand est venu à bout du prodige espagnol. A l'issue de la partie, Alexander Zverev s'est totalement enflammé pour sa victoire contre Carlos Alcaraz.

En lice pour Roland-Garros, Alexander Zverev a eu un parcours en dents de scie avant de faire face à Carlos Alcaraz. S'il s'est imposé en trois sets au premier tour contre Sebastian Ofner (6-2, 6-4, 6-4), l'Allemand a eu beaucoup plus de difficultés lors de son duel face à Sebastián Báez. Mené de deux sets, Alexander Zverev a dû trouver les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Et il a réussi à le faire, puisqu'il a finalement remporté la partie en cinq manches (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5). Par la suite, Alexander Zverev est parvenu à l'emporter en trois sets. D'abord contre Brandon Nakashima (7-6, 6-3, 7-6) au troisième tour, puis face à Bernabé Zapata Miralles en huitième de finale (7-6, 7-5, 6-3). Grâce à toutes ces victoires, Alexander Zverev a validé son ticket pour les quarts de finale de Roland-Garros. Et pour cette rencontre, c'est Carlos Alcaraz qui l'attendait. D'ailleurs, le prodige espagnol s'attendait à un gros combat face à Alexander Zverev. « En quarts, c'est Zverev. Il a joué un bon match aujourd'hui (dimanche). C'est un grand joueur, agressif. Ce sera un match difficile. J'aime jouer ce genre de matches, ce sera une belle bataille. Novak Djokovic - Rafael Nadal (de ce mardi), c'est un match qu'on a envie de voir, qu'on a envie de vivre. Si je peux, je regarderai, mais je suis concentré sur mon quart de finale avant tout » , avait confié Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par L'Equipe ce dimanche, avant de croiser les doigts pour ne pas jouer la nuit contre Alexander Zverev. « Ça ne me paraîtrait pas juste de rejouer de nuit. On va se dire les choses honnêtement : j'ai déjà joué deux fois de nuit. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer de nuit mais j'ai moins de temps de récupération, tout se termine tard… Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire du physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match. C'est plus compliqué de récupérer. Être de nuit la troisième de fois de suite, ça me paraîtrait injuste » , a ajouté Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par Eurosport . Le prodige espagnol (19 ans) a d'ailleurs été entendu, puisque le choc face à Alexander Zverev a eu lieu ce mardi en journée. Toutefois, cela ne lui aura pas suffi pour l'emporter. En effet, Carlos Alcaraz a été battu par Alexander Zverev au terme d'une grosse bataille de quatre sets (6-4, 6-4, 4-6, 7-6). Et comme l'a confié l'Allemand, le « nouveau Nadal » l'a poussé dans ses retranchements.

Left it ALL out there ⚔️@AlexZverev x @alcarazcarlos03#RolandGarros pic.twitter.com/rNOd1RqfxL — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

«J’ai même fait dans ma culotte pour tout vous dire»