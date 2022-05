Tennis

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz ne veut plus jouer de nuit !

Publié le 30 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2022 à 11h16

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, en battant le Russe Karen Khachanov par 3 sets à 0, la jeune pépite espagnole Carlos Alcaraz se positionne plus que jamais comme un des prétendants au titre. Ayant disputé déjà deux matchs en soirée, l’Espagnol a exprimé son ras-le-bol et espère jouer son quart de finale face à Alexander Zverev en journée.

Victoire express pour Carlos Alcaraz ! L’Espagnol N°6 mondial est venu à bout du Russe Karen Khachanov 3 sets à 0 (6-1, 6-4, 6-4). Alcaraz ira donc défier le numéro 3 mondial, Alexander Zverev. Et l'enjeux est de taille pour ce duel, puisque le vainqueur affrontera Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Une partie de tableau qui ne semble pas effrayer Alcaraz. Mardi, deux quarts exceptionnels seront donc au programme : le duel tant attendu entre, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Suivi d'Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz. Ces derniers temps, l'hypothèse de voir le duel entre l'Espagnol et le Serbe disputé de nuit a été très commentée. Et la situation ne plairait pas du tout à Alcaraz. En effet, le joueur a déjà joué deux matchs de nuit, vendredi dernier face à Sebastian Korda au 3e tour puis ce dimanche face à Karen Khachanov et espère arrêter cette série de matches de nuit.

«Ça me paraîtrait injuste»

Dans des propos relayés par Eurosport , Alcaraz a déclaré : « Ça ne me paraîtrait pas juste de rejouer de nuit, a-t-il avancé. On va se dire les choses honnêtement : j'ai déjà joué deux fois de nuit. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer de nuit mais j'ai moins de temps de récupération, tout se termine tard… Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire du physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match. C'est plus compliqué de récupérer. Être de nuit la troisième de fois de suite, ça me paraîtrait injuste ». Le message est clair.