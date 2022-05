Tennis

Tennis : Après Nadal, Djokovic pousse un coup de gueule à Roland-Garros !

Publié le 30 mai 2022 à 7h35 par Dan Marciano

Rafael Nadal n'a pas été le seul joueur à se plaindre de la programmation à Roland-Garros. Après sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ce dimanche grâce à sa victoire sur Diego Schwartzman, Novak Djokovic regrette que certaines de ses demandes n'aient pas été entendues par la direction du tournoi français.

Depuis l'année dernière, Roland-Garros a mis en place des night-sessions, emboitant le pas de l'Open d'Australie et de l'US Open. Une avancée certaine puisque ,auparavant, les rencontres étaient interrompues à partir d'une certaine heure en raison du manque de luminosité. Vainqueur treize fois du Grand-Chelem parisien, Rafael Nadal est l'un des joueurs à avoir foulé le court Philippe-Chatrier le soir, lors de son deuxième tour face au Français Corentin Moutet. Malgré l'ambiance électrique qui y régnait, le joueur espagnol a admis qu'il préférait jouer en journée. « Je n'aime pas les sessions de nuit, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit. Il y a l'humidité qui est plus élevée. La balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence de jouer au tennis le jour ou la nuit sur terre battue » a confié Nadal dans des propos rapportés par L'Equipe . Ce dimanche, un autre grand joueur a pris la parole pour se prononcer sur la programmation du tournoi.

« Nous avons des demandes, mais ces demandes ne sont pas toujours acceptées »

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros grâce à sa victoire sur l'Argentin Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3), Novak Djokovic a également pris position sur cette question. Selon le numéro un mondial, la direction du tournoi devrait, plus, écouter les demandes des joueurs. « En tant que joueurs de haut niveau, nous avons des demandes, mais ces demandes ne sont pas toujours acceptées. Le directeur du tournoi, la télévision, les diffuseurs, au bout du compte, ce sont eux qui décident. Vous devez simplement vous adapter à cela. Évidemment, en fonction de qui vous jouez, parfois c'est favorable de jouer la nuit et parfois c'est mieux de jouer le jour. Il n'y a pas de standard ou de formule qui fonctionne toujours à chaque fois. Même si j'ai historiquement très bien joué et gagné beaucoup de matchs sous les projecteurs des différents Grands Chelems, en particulier en Australie » a confié Djokovic dans des propos rapportés par L'Equipe. Diffuseur des night-sessions en France, Prime Vidéo a évidemment son mot à dire dans son dossier. Difficile pour Amélie Mauresmo de satisfaire l'ensemble des parties. Alors que les deux géants de ce sport vont se retrouver en quart de finale mardi prochain, la directrice de Roland-Garros va devoir se pencher sur ce sujet épineux. L'ancienne joueuse aurait pu dévoiler sa pensée lors d'un point-presse prévue ce lundi, mais elle a décider de reporter de 48 heures sa conférence de presse. Selon la tendance dévoilée par France TV, ils pourraient jouer à 14:30.