Tennis : Entraîné par Toni Nadal, Auger-Aliassime se livre avant le choc contre Nadal !

Publié le 29 mai 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, à Roland-Garros, Félix Auger-Aliassime affronte Rafael Nadal. Une rencontre un peu particulière pour le Canabière qui est entraîné par Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur du Majorquin. De quoi alors procurer un avantage au 9ème joueur mondial pour tenter de vaincre le maitre des lieux ? Avant son rendez-vous face à Nadal, Auger-Aliassime a fait le point.

En huitièmes de finale de Roland-Garros, ce dimanche, Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime s'affrontent. Un premier gros test pour l’Espagnol avant peut-être un choc face à Novak Djokovic au tour suivant. Mais tout d’abord, il faudra donc se débarrasser du prometteur Canadien. Et Auger-Aliassime n’est autre qu’actuellement le protégé de Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal. De quoi donner un peu plus de piment à cette rencontre. Le 9ème joueur mondial pourrait-il alors partir avec un avantage sur celui qui s’est imposé à 13ème à Roland-Garros ?

« Je ne pense pas qu'il puisse me dire quelque chose de nouveau… »

Dans des propos rapportés par Eurosport , Félix Auger-Aliassime s’est confié sur une quelconque aide de Toni Nadal pour faire tomber Rafael Nadal ce dimanche à Roland-Garros. Le Canadien a alors assuré : « Je ne vais rien demander à Toni pour contrer Rafa. Nous parlons de Rafa quand nous sommes ensemble, de ce qu'il fait bien, de ce que je peux apprendre de lui. Nous avons aussi parlé de ce que Toni trouvait que Rafa faisait moins bien et sur lesquelles je peux faire mieux ou je peux attacher une attention particulière. On savait que c'était quelque chose qui pouvait arriver et que ce serait un cas particulier. On s'est dit que si ça arrivait, Toni regarderait le match dans un endroit neutre et qu'il n'allait être ni avec moi, ni avec Rafa. Et je pense que ce sera le cas. Je pense que nous savons tous ce que Rafa fait bien. Je ne pense pas qu'il puisse me dire quelque chose de nouveau sur la façon dont joue Rafa. Et s'il y avait un secret pour battre Rafa, il n'aurait pas gagné 13 fois ici. La carrière de Rafa et ce qu'il a fait avec Toni, c'est bien plus important que ce huitième de finale. Peu importe ce qu'il se passe demain, ce match ne retirera rien à ce qu'ils ont accompli ensemble et il le sait. Il faut être capable de prendre du recul ». Auger-Aliassime devra donc trouver tout seul la clé pour battre Rafael Nadal…