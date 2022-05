Tennis

Tennis - Roland-Garros : Gasquet rend un magnifique hommage à Tsonga !

Publié le 25 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Mardi, Richard Gasquet affrontait Llyod Harris lors du premier tour de Roland-Garros. Après une jolie victoire, 3 sets à 0, le Français a évoqué la fin de carrière annoncée par son compatriote Jo-Wilfried Tsonga.

Une entrée en lice réussie ! Richard Gasquet, 35 ans, s’est défait du Sud-Africain, Lloyd Harris en 3 sets. Il affronte, ce mercredi, Sebastian Korda dans la quête de qualification pour le 3e tour. Mardi dernier, un des plus grands joueurs français de tennis, Jo-Wilfried Tsonga, annonçait la fin de sa carrière à l’occasion de son match face à Casper Ruud. Son ami de toujours et son compatriote, Richard Gasquet, a tenu à lui rendre hommage.

«Son histoire fait partie de la mienne»