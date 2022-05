Tennis

Tennis - Roland-Garros : Jo-Wilfried Tsonga fait ses adieux !

Publié le 24 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Ce mardi, la défaite de Jo-Wilfried Tsonga lors du premier tour de Roland-Garros a signé la fin de sa carrière. Le joueur de 37 ans avait annoncé qu’il allait prendre sa retraite après le Grand Chelem de Paris. A la suite de sa défaite contre Casper Ruud, le Français a livré un émouvant message, avant de tirer sa révérence.

Ce mardi, Jo-Wilfried Tsonga a fait son entrée en lice à Roland-Garros. Pour le dernier tournoi de sa carrière, le Français entendait bien livrer une bonne prestation. Et le joueur de 37 ans a montré un niveau de jeu très intéressant face à Casper Ruud, même s’il a finalement été éliminé (6-7, 7-6, 6-2, 7-6). Jo-Wilfried Tsonga a donc vu sa carrière se terminer sur le court Philippe Chatrier ce mardi. Et l’ancien numéro 5 mondial (en 2012) a tenu à délivrer un gros message pour dire au revoir à ses fans et tirer sa révérence.

«Merci Roland-Garros, merci Monsieur Tennis. Je t'aime»