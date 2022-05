Tennis

Tennis : Roland-Garros, retraite… Les confidences de Tsonga !

Publié le 22 mai 2022 à 10h35 par Thibault Morlain mis à jour le 22 mai 2022 à 10h53

A Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga va disputer son dernier tournoi. Alors que le Manceau s’apprête à prendre sa retraite, il s’est confié sur ses sensations.

Le parcours de Jo-Wilfried Tsonga sur le circuit ATP touche à sa fin. En effet, ce lundi, le Français va affronter Casper Ruud à Roland-Garros pour ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière. Il y a quelques semaines, Tsonga avait fait une annonce fracassante, expliquant qu’il prendrait sa retraite suite au Grand Chelem parisien. La fin est donc imminente pour le Manceau. Tous les projecteurs seront donc braqués sur lui à Roland-Garros et avant son entrée en lice, Jo-Wilfried Tsonga s’est confié à Ouest France .

« Le plus important pour moi, ce sera de me battre jusqu’au bout »

« Roland-Garros est un tournoi qui aura marqué ma carrière tennistique, dès mon plus jeune âge puisque j’ai réalisé mes premiers stages nationaux là-bas quand j’avais 11, 12 ans. Parfois, je restais pendant un mois à Roland-Garros l’été. J’y ai joué ensuite les championnats de France de toutes les catégories d’âge, j’y ai joué une demi-finale de Coupe Davis… J’ai eu des très bons résultats sur la terre de Roland alors qu’en général, je n’étais pas le meilleur joueur sur terre battue, ce n’était pas ma spécialité. Je suis content de pouvoir finir là-bas. Comment j’imagine mon dernier match ? Un match dur ! (rires) Un match accroché, où je vais au bout de moi-même. Voilà comment j’imagine la fin, en tout cas voilà comment j’aimerais que ça se passe, peu importe l’issue des matches. Le plus important pour moi, ce sera de me battre jusqu’au bout et de finir dans une belle ambiance, comme je l’ai toujours vécu finalement à Roland-Garros. J’ai toujours eu la chance d’être supporté à chaque instant. J’ai forcément envie de finir comme ça », a notamment expliqué Jo-Wilfried Tsonga.