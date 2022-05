Tennis

Tennis : La grosse sortie de Nadal sur son état physique avant Roland-Garros !

Publié le 21 mai 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 22h39

Alors que Rafael Nadal n’a pas été épargné pas ses blessures au pied récemment, son état suscite beaucoup d’inquiétude. Toutefois, ce dernier ne semble pas y penser et reste concentré sur Roland-Garros.

Écarté des courts en raison d’une blessure au pied, Rafael Nadal a fait son grand retour durant les Masters 1000 de Madrid et Rome afin de préparer au mieux Roland-Garros. Toutefois, le Majorquin n’a pas rassuré. En effet, en Italie, celui-ci s’est incliné face à Denis Shapovalov lors du deuxième tour (6-1, 5-7, 2-6) après avoir pourtant remporté le premier set assez facilement. A nouveau victime de pépins physiques au pied, le joueur de 35 ans inquiète en vue des Internationaux de France. Toutefois, Nadal reste optimiste.

« Si je n’y croyais pas je ne serais pas là »

En conférence de presse avant le grand départ de Roland-Garros, Rafael Nadal a une nouvelle fois été questionné sur son état physique, après avoir ressenti de nouvelles douleurs lors du tournoi de Rome. « J’en ai un peu assez de parler toujours de mon pied, même si je comprends que c’est normal après ce qui s’est passé à Rome. Mais pour ma part, c’est quelque chose avec lequel je vis au jour le jour au quotidien et ce n’est pas une surprise. Je suis là pour jouer au tennis et pour avoir le meilleur résultat possible. Et si je n’y croyais pas je ne serais pas là ! J’essaie de travailler le plus possible, de jouer le mieux possible. Mon objectif est d’être en position où je suis en bonne santé et où je joue un assez bon tennis pour avoir des chances » a confié le Majorquin, dans des propos relayés par We Love Tennis .