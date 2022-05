Tennis

Tennis : Avant Roland-Garros, Auger-Aliassime se montre très ambitieux !

Publié le 21 mai 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 20h38

Alors que Roland-Garros démarre ce dimanche, Felix Auger-Aliassime estime qu’il a les qualités pour remporter ce tournoi, et que la vraie difficulté sera de rester constant.

Si Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont très attendus à Roland-Garros, d’autres joueurs suscitent beaucoup d’espoir, et Felix Auger-Aliassime en fait partie. En effet, le Canadien a montré de belles choses cette année, et arrive à Paris en figurant à la 9ème place du classement mondial. A 21 ans, ce dernier affrontera le Péruvien Juan Pablo Varillas pour son entrée en lice, et estime pouvoir faire partie des candidats au titre.

« Je ne pense pas que je suis limité pour gagner un Grand Chelem »

Avant le grand départ de Roland-Garros, Felix Auger-Aliassime s’est exprimé au sujet de ce tournoi, lui qui estime avoir un niveau suffisant pour le remporter. « J’aime bien me compter parmi les joueurs qui peuvent se donner une chance de l’emporter, avec Zverev, et d’autres joueurs du top 10 qui jouent très bien aussi. J’espère que ça se verra dans mes résultats, comme je l’ai montré lors des autres Grands Chelems et lors des deux derniers tournois que j’ai joués sur terre battue. Par rapport aux adversaires que j’affronte et que j’accroche, je sens que mon niveau de tennis n’a pas besoin d’être beaucoup plus fort pour gagner un Grand Chelem. Après, la difficulté c’est d’être constant sur les sept matchs, être bien physiquement et mentalement pour battre des adversaires de grande qualité. Je ne pense pas que je suis limité physiquement, mentalement ou tennistiquement pour gagner un Grand Chelem » a confié le Canadien, dans des propos relayés par We Love Tennis .