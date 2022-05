Tennis

Tennis : Le gros message de Benoit Paire avant Roland-Garros !

Publié le 21 mai 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 18h42

En difficulté cette saison, Benoit Paire ne compte rien lâcher durant Roland-Garros, son tournoi préféré.

Benoit Paire vit une saison compliquée. En effet, s’il a mis fin à sa série en s’imposant face à Emil Ruusuvuori lors de l’ATP 250 de Genève, le Français restait sur 11 défaites de suite lors du premier tour d’un tournoi. Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Acapulco, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelone, Estoril, Madrid et Rome n’ont pas réussi au numéro 67 mondial, qui ne perd pas espoir cependant, et continue à se battre comme il l’avait confié sur son compte Instagram : « Je vais juste penser à la suite et m’accrocher encore et encore comme je le fais depuis un moment... » . Toutefois, le joueur de 33 ans semble désormais aller mieux, alors que Roland-Garros, où il affrontera le Biélorusse Ilya Ivashka, commence ce dimanche. Une échéance pour laquelle Paire donne rendez-vous au public pour le voir tout donner.

« C’est mon tournoi préféré où il peut se passer quelque chose de magique »

Sur son compte Instagram , Benoit Paire s’est exprimé à la veille du départ de Roland-Garros, et compte bien tout donner pour faire bonne figure : « Je fais un début de saison catastrophique, je joue pas mon meilleur tennis, je suis pas à mon top mentalement mais c’est Roland Garros et c’est mon tournoi préféré où il peut se passer quelque chose de magique…Passons un moment incroyable ensemble !! Je vous promets pas le plus beau match de tennis de votre vie mais qu’on mette le feu à ce court et qu’on kiffe !!! »