Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal… Les premiers matchs de Roland-Garros sont connus !

Publié le 19 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Ce jeudi, le tirage au sort du premier tour de Roland-Garros a été effectué. Les stars savent maintenant à quoi s’en tenir pour leur entrée en lice sur la terre battue parisienne.

Plus que quelques jours maintenant avant le coup d’envoi de Roland-Garros. Qui succèdera à Novak Djokovic à Porte d’Auteuil ? Cette année encore, la bataille s’annonce acharnée pour remporter ce tournoi du Grand Chelem et les prétendants sont nombreux. Bien évidemment, le Serbe est un candidat logique à sa succession, mais il faudra également compter sur le maitre des lieux, Rafael Nadal. Déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, l’Espagnol tentera de soulever le trophée une 14ème fois. Attention aussi à Carlos Alcaraz, la nouvelle coqueluche du tennis. Mais pour rêver d’une victoire, il faudra d’abord passer le premier tour. Et les rencontres ont été dévoilées ce jeudi.

Nadal, Djokovic et Alcaraz dans la même partie de tableau !

Le tirage au sort a donc été effectué ce jeudi et on connait maintenant le 1er tour de Roland-Garros et les différents adversaires de favoris. Ainsi, Novak Djokovic va affronter Yoshihito Nishioka. Rafael Nadal va lui devoir se frotter à Jordan Thompson. A noter que le Serbe et l’Espagnol pourrait d’ailleurs se retrouver pour les quarts de finale de Roland-Garros. Et dans cette partie de tableau, il y aura également Carlos Alcaraz, ce qui annonce de gros chocs sur la terre battue.



Côté français, Corentin Moutet jouera contre Stan Wawrinka, Richard Gasquet affrontera Lloyd Harris, Benoit Paire sera face à Ilya Ivashka. Et pour sa grande dernière avant se retraite, Jo-Wilfried Tsonga jouera face à Casper Ruud.