Tennis

Tennis : L’agent de Djokovic lui rend un bel hommage !

Publié le 18 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Juste avant le grand début de Roland Garros, Novak Djokovic a reçu un beau message de la part d’Edoardo Artaldi, son agent.

Roland Garros approche à très grands pas. En début de semaine prochaine, Novak Djokovic entrera en lice sur la terre battue parisienne afin de tenter de conserver son titre. Le Serbe essaiera surtout de refaire son retard sur Rafael Nadal, leader au nombre de Grand Chelem remportés. Mais avant de mettre le cap sur Paris, Novak Djokovic a participé à un live Instagram pour son sponsor avec Edoardo Artaldi, son agent.

« Eduardo, il est plus qu’un agent pour moi. C’est un membre de la famille »