Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… La fin d’une ère de géants, qui pour les remplacer ?

À eux trois, Nadal, Federer et Djokovic ont dominé la planète tennis pendant une quinzaine d’années. Aujourd’hui on se rapproche de plus en plus de la fin avec une nouvelle génération qui frappe à la porte.

Ils sont trois des plus grands sportifs de l’histoire : Nadal, Federer et Djokovic, plus communément appelé le Big 3, ont imposé une domination sans partage sur la planète tennis pendant plus de quinze ans. Ils combinent à eux trois plus de 250 titres et plus de 60 Grands Chelems. Aujourd’hui, les trois monstres sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Même s’il a prévu de tenter un nouveau come-back cette saison, Roger Federer a 40 ans. Le Suisse est perturbé depuis plusieurs années par une blessure au genou qui l'a contraint à subir trois opérations. Rafael Nadal tient encore à un très bon niveau a 35 ans mais sa blessure au pied le gène de plus en plus. Malgré une opération l’été dernier, le Majorquin souffre de plus en plus et il ne s’en cache plus. Il a même évoqué qu’à un moment son corps ne pourra plus supporter une telle douleur aussi persistante. Novak Djokovic semble être le plus épargné des trois par les blessures et pour cause le Serbe est le plus jeune. A 34 ans, il produit toujours un tennis de très haut niveau qui lui permet d’être actuellement toujours le numéro 1 mondial au classement ATP. Mais une nouvelle génération de joueurs talentueux est prête à prendre la relève.

Daniil Medvedev, le tsar

C’est probablement celui qui se rapproche le plus de ces trois-là, celui qui a prouvé le plus. À 26 ans, Medvedev comptabilise 13 titres sur le circuit ATP dont 4 Masters 1000, le Masters et 1 US Open. Ce dernier titre est probablement le grand tournant de sa carrière, le moment où il a terrassé Novak Djokovic en finale de l’US Open 2021 3 sets à 0. Une leçon de tennis infligé par le Russe au Serbe. Le 28 février 2022, il est devenu le deuxième joueur à détrôner le big 3 de la 1ère place mondiale depuis le 2 février 2004. L’autre joueur qui avait réussi cet exploit n’était autre qu’Andy Murray.

Stefanos Tsitsipas, le natif d’Athènes

Formé à l’Académie Mouratoglou, le Grec fait ses preuves sur le circuit depuis 2016 où il comptabilise déjà 8 titres à son palmarès dont 2 Masters 1000 et le Masters. Tsitsipas est l’un des rares joueurs de la nouvelle génération à avoir un revers à une main, ce qui contribue à son côté assez atypique. Son plus grand moment reste la défaite en finale de Roland-Garros 2021 face à Novak Djokovic en 5 sets alors qu’il menait 2 sets à 0, un moment qui peut lui laisser énormément de regrets. À seulement 23 ans, Stefanos Tsitsipas a battu deux fois chacun Nadal, Federer et Djokovic dans sa jeune carrière. L’avenir s’annonce radieux pour le jeune grec.

Carlos Alcaraz, le futur Nadal

Natif d'El Palmar, un village près de Murcie dans le sud-est de l'Espagne, Carlos Alcaraz est l’étoile montante du tennis mondial. À seulement 19 ans, il marche sur l’eau en 2022. Il explose aux yeux du grand public lors de l’US Open 2021 où il crée la sensation en éliminant le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas au 3ème tour au cours d’une bataille de 5 sets et 4h11 de jeu. Ce jour-là, il a écrit l’histoire en devenant le plus jeune joueur à battre un top 3 mondial depuis Michael Chang en 1989. C’est lors du Masters 1000 de Madrid qu’il a choqué le monde du tennis en venant à bout de Rafael Nadal en quart de finale puis de Novak Djokovic en demi-finale en trois sets. Deux gros combats face à deux des meilleurs joueurs de tous les temps remportés au mental. Carlos Alcaraz est devenu le tout premier joueur de l’histoire à vaincre Nadal et Djokovic dans un même tournoi sur terre battue. Deux grands exploits à tout juste 19 ans qui lui ont permis d’intégrer le top 10 du classement ATP. Il est devenu le plus jeune joueur à intégrer le top 10 depuis Rafael Nadal en 2005. 597ème mondial au 8 avril 2019, Carlos Alcaraz pointe désormais à la 6ème place au classement ATP.