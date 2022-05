Tennis

Tennis : Djokovic envoie un gros message après son sacre à Rome !

Publié le 16 mai 2022 à 13h35 par Amadou Diawara mis à jour le 16 mai 2022 à 13h41

Tombeur de Stefanos Tsitsipas ce dimanche, Novak Djokovic a remporté le tournoi de Rome. Une performance qui le comble de joie.

Opposé à Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Rome, Novak Djokovic s'est imposé en deux petits sets (6-0, 7-6). Grâce à sa victoire de ce dimanche, l'ogre serbe a ajouté un nouveau sacre à son palmarès. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Novak Djokovic s'est totalement enflammé pour ce titre à Rome. Une compétition qu'il affectionne tout particulièrement.

«Je ne pouvais vraiment pas rêver d'une meilleure semaine»