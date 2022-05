Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Djokovic s'enflamme pour ce nouveau record !

Publié le 15 mai 2022 à 15h35 par Amadou Diawara

En l'emportant face à Casper Ruud, Novak Djokovic a atteint la barre des 1000 victoires en carrière. Alors qu'il rejoint Roger Federer et Rafael Nadal, l'ogre serbe a fait part de son immense plaisir.

Grâce à son succès face à Casper Ruud en demi-finale du tournoi de Rome ce samedi, Novak Djokovic a atteint la barre symbolique des 1000 victoires en carrière. Une performance déjà réalisée par Roger Federer et Rafael Nadal. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Novak Djokovic s'est réjoui d'avoir réussi la même prouesse que ses deux grands rivaux.

«J'ai vu Roger et Rafa célébrer ça et j'avais hâte d'atteindre cette barre moi-même»