Tennis

Tennis : La grande annonce de Djokovic avant sa finale contre Tsitsipas !

Publié le 15 mai 2022 à 13h35 par Amadou Diawara

Ce dimanche, Novak Djokovic sera opposé à Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Rome. Avant ce grand rendez-vous, l'ogre serbe a annoncé la couleur.

Tombeur de Casper Ruud ce samedi, Novak Djokovic aura la lourde tâche de défier Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Rome. A quelques heures de ce rendez-vous au sommet, l'ogre serbe a envoyé un énorme message dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Je peux m'attendre à une grosse bataille sur le court, mais je suis prêt pour ça»