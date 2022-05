Tennis

Tennis : La grande annonce de Djokovic avant Roland-Garros !

Publié le 9 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

De retour sur les courts depuis le mois d’avril, Novak Djokovic dit se sentir mieux physiquement, à seulement une semaine de son grand objectif, Roland-Garros.

S’il n’a pas pu participer à des tournois - excepté celui de Dubaï - durant les trois premiers mois de cette année, Novak Djokovic peut à nouveau fouler les courts. Présent lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, de l’ATP 250 de Belgrade et du Masters 1000 de Madrid - où il s’est incliné en demi-finale face à Carlos Alcaraz - l'ogre serbe enchaine les matchs, et son état physique semble s’améliorer. A seulement une semaine de Roland-Garros, le Serbe se sent bien, et espère arriver avec une bonne préparation à Paris.

« Je me sentais physiquement à 100% »