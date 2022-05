Tennis

Tennis : L'énorme sortie de Zverev sur le bourreau de Nadal et Djokovic !

Publié le 8 mai 2022 à 13h35 par Amadou Diawara

Après avoir écarté Rafael Nadal et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz affrontera Alexander Zverev en finale du tournoi de Madrid ce dimanche. Avant ce duel au sommet, l'Allemand a envoyé un gros message au prodige espagnol.

Carlos Alcaraz fait sensation à Madrid. Après avoir dominé Rafael Nadal en quart de finale, le prodige espagnol s'est défait de Novak Djokovic ce samedi. Et grâce à cette victoire face à l'ogre serbe, Carlos Alcaraz s'est octroyé le droit de disputer la finale du tournoi de Madrid. Une rencontre qu'il disputera ce dimanche face à Alexander Zverev. Avant de défier Carlos Alcaraz, l'Allemand n'a pas tari d'éloges à son égard.

«Rien de ce qu’il a fait cette semaine ne me surprend»