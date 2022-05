Tennis

Tennis : Novak Djokovic regrette son duel manqué face à Andy Murray !

Publié le 7 mai 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2022 à 17h41

Avant d’affronter Carlos Alcaraz en demi-finale du Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic a confié qu’il aurait voulu jouer contre Andy Murray, forfait en quart de finale.

Après deux petites victoires sur le Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic est en demi-finale. Grâce au forfait d’Andy Murray en quart, le numéro 1 mondial n’a même pas eu besoin de jouer pour se qualifier dans le dernier carré où il affrontera Carlos Alcaraz, tombeur de Rafael Nadal. Et si Djokovic pourrait s’estimer heureux, le Serbe a déclaré qu’il aurait bel et bien préféré affronter Andy Murray.

«Je voulais jouer contre lui»