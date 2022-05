Tennis

Tennis : Cette déclaration forte de Novak Djokovic sur Boris Becker !

Publié le 6 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Boris Becker, ancienne gloire du tennis et ancien coach de Novak Djokovic entre 2014 et 2016 a été condamné à deux ans et demi de prison. Une nouvelle qui a fait réagir la planète tennis dont Novak Djokovic.

Boris Becker est connu pour ses exploits sur les courts de tennis. Vainqueur de six tournois du Grand Chelem, l’Allemand est une référence dans son sport. Aujourd’hui, il connait des moments plus difficiles. L’ex-numéro 1 mondial a été condamné par la justice anglaise à 2 ans et demi de prison pour fraude. Une nouvelle qui a fait parler dans le monde du tennis et qui n’a pas laissé indifférent son ancien protégé Novak Djokovic.

« Ça me brise le cœur »