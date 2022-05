Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal après son grand retour !

Publié le 4 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur de Miomir Kecmanovic pour son retour sur les courts, Rafael Nadal est revenu sur ce beau succès tout en expliquant qu’il faudrait être patient avant de le voir à son meilleur niveau.

Rafael Nadal est enfin de retour ! Après avoir réalisé un début de saison exceptionnel, l’Espagnol a été éloigné des courts pendant un mois et demi en raison d’une blessure à une côte. Un pépin physique dommageable puisque Nadal a vu sa préparation pour Roland-Garros être remise en cause. De retour ce mercredi à Madrid, Rafael Nadal s’est imposé en deux sets contre Miomir Kecmanovic.

«Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de choses au début»