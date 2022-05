Tennis

Tennis : Les mots forts de Novak Djokovic sur Andy Murray !

Publié le 4 mai 2022 à 16h35 par Bernard Colas

Opposé à Andy Murray en huitième de finale du tournoi de Madrid, Novak Djokovic a tenu des propos élogieux à l’égard du Britannique.

Après s’être défait de Gaël Monfils (6-3, 6-2) lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid mardi, Novak Djokovic s’apprête à retrouver une autre connaissance en la personne d’Andy Murray. Pour la première fois depuis cinq ans, et leur finale à Doha, les deux hommes vont s’affronter en huitième de finale sur la terre battue de Madrid. De son côté, Novak Djokovic est satisfait de ce duel face au Britannique.

« C’est énorme de pouvoir le voir à nouveau en compétition »