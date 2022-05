Tennis

Tennis : Nadal prend clairement position sur l’exclusion des Russes à Wimbledon !

Publié le 1 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que Wimbledon a décidé d’exclure les joueurs russes et biélorusses de son tournoi, Rafael Nadal a désapprouvé cette décision.

C’est une décision qui fera forcément parler. Pour protester contre la guerre en Ukraine, l’organisation de Wimbledon a décidé d’exclure les joueurs russes et biélorusses de son tournoi. Un choix fort qui fait réagir toute la planète tennis. Le dernier en date se nomme Rafael Nadal. Après le message de Novak Djokovic, la réaction de l’Espagnol se faisait attendre.

«C’est très injuste vis‐à‐vis de mes coéquipiers»