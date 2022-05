Tennis

Tennis : Nadal lâche un énorme message à Alcaraz !

Publié le 1 mai 2022 à 13h35 par Bernard Colas

À 18 ans, Carlos Alcaraz est déjà comparé à Rafael Nadal après son ascension fulgurante. De son côté, la légende du tennis mondial reconnaît le talent du jeune espagnol.

Depuis le début de l’année, Carlos Alcaraz enchaîne les prestations de haute volée. L’Espagnol de 18 ans a déjà remporté l’ATP 500 de Rio de Janeiro, le Masters 1000 de Miami ainsi que l’ATP 500 de Barcelone, de bon augure avant Roland-Garros. Interrogé sur l’ascension de son compatriote, Rafael Nadal ne cache pas son plaisir de voir débarquer un jeune talent espagnol, alors que les deux hommes font déjà l’objet de nombreuses comparaisons.

« Il était clair qu’il viendrait un moment où il décollerait vraiment »