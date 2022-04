Tennis

Tennis : David Ferrer livre une anecdote surprenante sur Carlos Alcaraz !

Publié le 30 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que Carlos Alcaraz vit une ascension folle, David Ferrer a livré une anecdote sur sa rencontre avec le prodige, lorsque celui-ci n’avait que 14 ans.

Carlos Alcaraz est la sensation de ce début d’année. En effet, ce dernier enchaine les performances de haut niveau, et a déjà remporté l’ATP 500 de Rio de Janeiro, le Masters 1000 de Miami ainsi que l’ATP 500 de Barcelone. Alors qu’il a déjà intégré le top 10 mondial à seulement 18 ans, et qu’il se place parmi les candidats au titre à Roland-Garros, l’Espagnol affichait déjà un très gros niveau à 14 ans, comme l’explique David Ferrer.

« Il était difficile de le battre »