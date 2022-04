Tennis

Tennis : Alcaraz met les choses au clair sur les comparaisons avec Nadal !

Publié le 29 avril 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

À 18 ans, Carlos Alcaraz est déjà comparé aux plus grands, dont Rafael Nadal. Cependant, l'Espagnol estime que les comparaisons avec son légendaire compatriote sont assez lourdes à porter.

À 35 ans, Rafael Nadal est toujours l’un des meilleurs joueurs sur le circuit ATP. Mais au vu de son âge, l’Espagnol se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Néanmoins, son successeur aurait déjà été identifié puisque ces derniers temps, Carlos Alcaraz est régulièrement comparé au 13 fois vainqueur de Roland-Garros. Le joueur de 18 ans enchaine les bonnes performances en ce moment, comme le prouve son sacre à l’Open de Barcelone le 24 avril. Toutefois, Carlos Alcaraz estime que les comparaisons avec Rafael Nadal sont assez lourdes à porter.

« Être comparé à lui est bien dans un sens, mais cela ajoute aussi des pierres dans le sac à dos »