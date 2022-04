Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… Rublev tranche poura le débat du GOAT !

Publié le 25 avril 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 17h38

Si Roger Feder fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis, la place de numéro 1 se joue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, selon Andrey Rublev.

Le débat concernant le meilleur tennisman de l’histoire semble interminable. En effet, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont marqué à jamais ce sport, qu’ils dominent depuis de très longues années. Depuis la victoire du Suisse à Wimbledon en 2003, le Big Three a remporté 61 tournois du Grand-Chelem. Toutefois, pour Andrey Rublev, cette discussion ne concerne désormais que Nole et Rafa , malgré les 20 titres majeurs gagnés par le joueur de 40 ans.

« Ces deux‐là sont les meilleurs joueurs de l’histoire »