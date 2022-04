Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… La punchline de Tsitsipas sur le Big 3 !

Vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière, Stefanos Tsitsipas est de retour en grande forme. Le Grec en a profité pour lâcher une petite punchline sur le « Big 3 ».

Pendant des années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont monopolisé les trois premières places du classement ATP. Mais la tendance s’est inversée. Avec le temps et les blessures, l’Espagnol et le Suisse ont reculé au classement, laissant ainsi la place à Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas. Récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Grec s’est confié sur ce qu’on appelle le « Big 3 ».

«Il n’y a plus de Big 3»