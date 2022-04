Tennis

Tennis : La grande joie de Stefanos Tsitsipas après son sacre à Monte-Carlo !

Publié le 17 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Un an après sa victoire à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a réédité l’exploit en disposant d’Alejandro Davidovich Fokina. Le Grec est revenu sur cette belle victoire.

Stefanos Tsitsipas revient de loin ! Passé proche de la correctionnelle en quart de finale contre Diego Schwartzman, le Grec a finalement inversé la tendance avec d’éliminer Alexander Zverev et de disposer d’Alejandro Davidovich Fokina en finale. Un an après avoir remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a conservé son titre. De quoi lui donner confiance avant Roland Garros.

«Je suis très fier de moi»