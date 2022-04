Tennis

Tennis : Le clan Djokovic annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 14 avril 2022 à 15h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic a été sorti au premier tour à Monte-Carlo, son entraîneur relativise cet échec, voyant à long terme avec Roland-Garros.

Pour Novak Djokovic, la saison sur terre battue ne démarre pas de la meilleure des manières. Présent à Monte-Carlo, le Serbe a été éliminé dès le premier tour face à Alejandro Davidovich Fokina. Forcément, cela interpelle à quelques semaines de Roland-Garros où Djokovic tentera de conserver son bien. Mais dans l’entourage de le numéro 1 mondial, on ne s’alarme pas vraiment.

« Il sera prêt pour Paris »