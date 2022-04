Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Les successeurs du Big 3 reçoivent un message fort !

Publié le 13 avril 2022 à 17h35 par P.L.

Plus le temps passe, plus Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se rapprochent de la fin de leurs carrières. Mais David Goffin ne s'inquiète clairement pas pour la succession du Big 3.

Pendant plus d’une décennie, le circuit ATP a été dominé par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Surnommé le Big 3 , les trois joueurs ont raflé presque tous les titres possibles et ont été sacré champion à de nombreux tournois du Grand Chelem (61 au total). Cependant, l’Espagnol, le Serbe et le Suisse se rapprochent doucement de la fin de leur carrière. Mais David Goffin ne s’inquiète pas pour la succession du Big 3.

«Nous avons eu la meilleure génération de tous les temps»