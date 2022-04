Tennis

Tennis : Le bourreau de Novak Djokovic lui rend un vibrant hommage !

Publié le 13 avril 2022 à 12h35 par D.M.

Tombeur de Novak Djokovic au Masters 1000 de Monte-Carlo, Alejandro Davidovich Fokina a rendu hommage à son adversaire.

Tremblement de terre à Monte-Carlo. L'un des favoris du tournoi, Novak Djokovic s'est incliné dès son entrée en lice. Le joueur serbe a tenu la cadence avant de baisser de rythme lors du troisième set face à Alejandro Davidovich Fokina (6/3 6/7 6/1), classé au 46ème rang mondial. « Bien sûr que je suis déçu. Personne n’aime perdre. Je n’ai pas aimé comment je me suis senti physiquement au troisième set. J’étais complètement vidé. Je n’arrivais pas à tenir l’échange. Je vais voir avec mon équipe quelles en sont les raisons, et je vais revoir la stratégie. J’espère que la semaine prochaine, je serai en meilleure forme à Belgrade » a déclaré Novak Djokovic à l'issue de la rencontre.

« Nole me manquait sur le circuit »